عارفة عبدالرسول بين "هوجان" و"اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعكف الفنانة عارفة عبدالرسول على تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلي "هوجان" و"اللعبة"، المقرر عرضهما في شهر رمضان القادم.

وقال مصدر من داخل مسلسل "اللعبة" إن صناع العمل قاموا بعقد جلسة لتوفيق مواعيد تصوير مشاهدها في المسلسين، كما أكد أن تصوير مشاهدها في "هوجان" لا يؤثر على وقت تصوير مشاهدها في "اللعبة"، خاصة أن المؤلف انتهى من كتابة 27 حلقة من المسلسل.

مسلسل " اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تاليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب ومن إخراج معتز التوني.