محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تعكف الفنانة عارفة عبدالرسول على تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلي "هوجان" و"اللعبة"، المقرر عرضهما في شهر رمضان القادم.
وقال مصدر من داخل مسلسل "اللعبة" إن صناع العمل قاموا بعقد جلسة لتوفيق مواعيد تصوير مشاهدها في المسلسين، كما أكد أن تصوير مشاهدها في "هوجان" لا يؤثر على وقت تصوير مشاهدها في "اللعبة"، خاصة أن المؤلف انتهى من كتابة 27 حلقة من المسلسل.
مسلسل " اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تاليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب ومن إخراج معتز التوني.
كانت هذه تفاصيل خبر عارفة عبدالرسول بين "هوجان" و"اللعبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.