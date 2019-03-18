صورة.. مرض جلدي يشوه وجه كيم كاردشيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: كشفت نجمة تليفزيون الواقع الفنانة كيم كاردشيان عن إصابتها بمرض "الصدفية" الجلدي وذلك من خلال صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت كاردشيان في الصورة وعلى وجها بقع حمراء، وكتبت:" صباح الخير صدفية ". يذكر أن كيم كاردشيان تحرص على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات عبر صفحتها بموقع "إنستجرام" ويتابعها ما يزيد على 131 مليون متابع.

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