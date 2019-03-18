

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مارس 2019 01:36 مساءً - قدمت السعوديتان ضي خيره (١٤ سنة) وشقيقتها ليالِ، عرضاً لألعاب الخفة استطاعتا به إبهار أعضاء لجنة تحكيم برنامج "أرابز غوت تالنت" "Arabs Got Talent" في حلقته الماضية.



وظهرت الفتاة ضي على المسرح أولاً حاملةً دمية ترتدي نفس فستانها، ووضعتها داخل صندوق على شكل بيت، قبل أن تخرج شقيقتها ليال فجأة من الصندوق وتقوم باحتضان أختها، لتظهر الدهشة على وجوه أعضاء اللجنة الثلاثة، علي جابر ونجوى كرم وأحمد حلمي.



وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بدقة العرض، مبدين دهشتهم وانبهارهم من تمكن الشقيقتين من تقديم عرض بهذا المستوى وهذا الإتقان رغم صغر سنهما.



ضي وليال قدمتا عرضهما تحت اسم فريق "Magic Kids" وقد جاء العرض خلال الحلقة الخامسة من الموسم السادس من البرنامج والذي تعرض حلقاته مساء كل سبت على شاشة mbc مصر.



ماذا يجمع بين رابح صقر ونوال الكويتية قريباً في السعودية؟ أنغام تطلق أول مسابقة لجمهورها لمناسبة الاحتفال بصدور "حالة خاصة جدًّا" لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: ضي وليال .. شقيقتان سعوديتان تبهران لجنة تحكيم Arabs Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.