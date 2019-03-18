“غدير السبتي” تتحدث للمرة الأولى عن مرض شقيقها.. وتنشر له هذه الصورة!

تحدثت الفنانة غدير السبتي للمرة الأولى عن مرض شقيقها عبد الله، وطلبت من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له. ونشرت السبتي صورة شقيقها الشاب على موقع “انستقرام”، وعلقت قائلة: “يا رب تشفي أخوي عبدالله السبتي.. احنا أملنا فيك كبير يا رب العالمين أهو تحت رحمتك”. ووجهت من خلال الصورة رسالة مؤثرة قائلة: “اللهم اشفي من أتعبه مرضه وتأخر شفاؤه وقل دوائه أنت عونه يا رب العالمين.. ادعوله محتاج دعائكم يا رب العالمين اهو تحت رحمتك”، دون أن توضح طبيعة مرضه، رغم الأسئلة الكثيرة التي تلقتها من المتابعين.

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