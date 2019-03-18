نفى المخرج المصري رامي إمام عدة مرات مرور والده الممثل المصري عادل إمام بأزمة صحية، إلا أنه يبدو أنه تعمد إخفاء حقيقة الحالة الصحية لوالده، حتى يتم إستئناف تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. وبحسب موقع “الفن” ، فقد كشفت مصادر ، أنه تم تأجيل التصوير أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، نظراً لمرور عادل إمام بوعكة صحية شديدة، لم يستطع التصوير بسببها.
ففريق عمل المسلسل من فنيين ومصورين وغيرهم، ذهبوا 3 أيام متتالية إلى موقع التصوير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتحديداً داخل “القرية الذكية” بعد إبلاغهم به، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء التصوير فور وصولهم بسبب الحالة الصحية لإمام . وأوضحت المصادر ، أن رامي ، يخشى إنكشاف الأمر وذلك حتى لا يتأثر تسويق المسلسل مما جعله يصدر بيان يؤكد من خلاله أن والده بصحة جيدة، وقد تم تصوير أكثر من 40% من أحداث المسلسل في وقت قياسي، مضيفاً في هذا البيان، أن توقف إنتاج المسلسل لا يرجع لأسباب صحية لوالده كما أشاع البعض، وإنما لأسباب أخرى لن يعلن عنها في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما كشفته مصادر عن صحته .. هل يتعمد “رامي إمام” إخفاء حالة والده لهذا السبب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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