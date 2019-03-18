بالفيديو.. عمرو دياب ودينا الشربيني يرقصان على "برج الحوت"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو جديد يجمع الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني في عيد ميلادها.
وظهر الثنائي خلال الحفل يرقصان على أغنية "برجالحوت" للهضبة عمرو دياب وسط احتفال كبير يضم الكثير من أصدقاء دينا المقربين.
ويذكر أن الفنانة دينا الشربيني تواصل حاليًا
شاهد الفيديو..
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