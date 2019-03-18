بالفيديو.. عمرو دياب ودينا الشربيني يرقصان على "برج الحوت"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو جديد يجمع الفنان عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني في عيد ميلادها. وظهر الثنائي خلال الحفل يرقصان على أغنية "برج الحوت" للهضبة عمرو دياب وسط احتفال كبير يضم الكثير من أصدقاء دينا المقربين. الحوت" للهضبة عمرو دياب وسط احتفال كبير يضم الكثير من أصدقاء دينا المقربين. ويذكر أن الفنانة دينا الشربيني تواصل حاليًا تصوير مسلسل "زي الشمس" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، يشاركها البطولة ريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، من إخراج كاملة أبو ذكري، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش. Advertisements شاهد الفيديو..

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