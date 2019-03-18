الحقيقة وراء "مكانتش نكسة.. ولا هزيمة" من إعلان فيلم الممر

"مكانتش نكسة ولا هزيمة ولا حرب بقوانينها"، 7 كلمات نطقها النجم أحمد عز في الإعلان التشويقي الثاني لفيلم الممر، أثارت حديث رواد الصفحة حول تعريف ما حدث يوم 5 يونيو، والذي انتهى باحتلال إسرائيل لسيناء، الضفة الغربية، وهضبة الجولان خلال 6 أيام فقط، وهو الحرب التي لم تُمح آثار هزيمتها حتى اليوم.

ما لم يلاحظه كثيرون أن كلمات عز كان يتم القطع بالصورة بعدها على مشهدين لتقدم الدبابات الإسرائيلية بلونها الأخضر داخل عمق سيناء، والآخر لعودة مجموعة من الجنود يبدو

عليهم علامات الانكسار الناتج بالتأكيد عن تعرضهم للهزيمة، وتلك المشاهد توضح أن كلمات عز لها معنى آخر.

ما يؤكد هذه الفرضية أن آخر جملة كانت "ولا حرب بقوانينها"، وبالتالي فالأوقع هو أن حديثه كان يحمل تفسير آخر بسبب مخالفة إسرائيل لقوانين الحرب، ومن تلك القوانين هي عدم قتل المدنيين، عدم تعذيب الأسرى أو قتلهم، عدم استخدام أسلحة محرمة دوليا، تسهيل عملية مداواة الحرجى من الأسرى وعدم

مهاجمة دور العبادة وغيرها من قوانين حرب خالفت إسرائيل عدد من قوانينها.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته بالإضافة للنجم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي،محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.

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