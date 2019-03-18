شاهد.. أحمد فهمي يروج لـ "اللعبة الأمريكية" على السوشيال ميديا

روج الفنان أحمد فهمي، لبوستر فيلمه الجديد "اللعبة الأمريكية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر خلال البوستر الدعائي للفيلم كل

من الفنان أحمد فهمي والفنانة ناهد السباعي أثناء ركوبهم على أحد الدراجات النارية، وعلق "فهمي" على الصورة قائلًا:"يارب يكتبلنا النجاح والتوفيق.. اللعبة الأمريكية، أحمد فهمي، ناهد السباعي، مصطفى أبو سيف.. قريبًا".

وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لهم دائم النجاح والتفوق في حياتهم الفنية والشخصية، ومعبرين عن انتظارهم الشديد لعرض الفيلم في السينمات.