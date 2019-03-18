شاهد.. أحمد فهمي يروج لـ "اللعبة الأمريكية" على السوشيال ميديا

روج الفنان أحمد فهمي، لبوستر فيلمه الجديد "اللعبة الأمريكية"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهر خلال البوستر الدعائي للفيلم كلمن الفنان أحمد فهمي والفنانة ناهد السباعي أثناء ركوبهم على أحد الدراجات النارية، وعلق "فهمي" على الصورة قائلًا:
وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لهم دائم النجاح والتفوق في حياتهم الفنية والشخصية، ومعبرين عن انتظارهم الشديد لعرض الفيلم في السينمات.
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