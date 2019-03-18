الليلة.. عزاء جلال عيسى في مسجد المحروسة

يقام عزاء الفنان القدير جلال عيسى، مساء اليوم، الاثنين، وذلك مسجد المحروسة بالمهندسين.

ويذكر أن الفنان جلال عيسى كان لاعب كرة سلة في النادي الأهلي حتى اكتشفه المخرج أحمد

ضياء الدين، فمنحه أولى فرصه في فيلم المراهقات 1960، وقبلها قدم أدوارًا صغيرة في باب الحديد عام 1958، ويعتبر فيلم شدأجزاء في عام 2015 هو آخر أعمال الفنان الراحل.

ويشار إلى أن الفنان الراحل كان متزوج من الفنانة صفية العمري بعد قصة حب، أثمرت عن ولدين هما «وليد وأحمد»، لكن سرعان ما انتهت هذه الزيجة بالفشل وانفصل الثنائي.