شاهد.. صور نادرة جمعت صفية العمري وطليقها جلال عيسى

تصدرت الفنانة صفية العمري تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد وفاة طليقها الفنان الكبير جلال عيسى، أمس الأحد.
يشار إلى أن صفية العمري كانت تزوجت جلال عيسى بعد قصة حب، أثمرت عن ولدين هما «وليد وأحمد»، لكن سرعان ما انتهت هذه الزيجة بالفشل وانفصل الثنائي.
كما يرجع الفضل إلى جلال فى دخول صفية مجال التمثيل، وبعد شهر واحد من انفصاله عنها، تزوج سيدة أخرى، وأنجب منها ابنه الثالث "محمود".
تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها صورًا نادرة جمعت صفية العمري وطليقها جلال عيسى:
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