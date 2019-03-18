نشر الفنان خالد سرحان، صورة جديدة تجمعه بالفنان حمدي الوزير، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلق "سرحان" على الصورة ساخرًا : "صورة مع الأستاذ حمدي الوزير، لو ملاحظ هتلاقيني سايب مسافة بيني وبينه"، وتفاعل الجمهور مع المنشور قائلين له:"من
ويذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سرحان مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي " الجزء الرابع والذي حقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا عقب عرضه على أحد القنوات الفضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعليق ساخر من خالد سرحان على صورته مع حمدي الوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.