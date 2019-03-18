شاهد.. تعليق ساخر من خالد سرحان على صورته مع حمدي الوزير

نشر الفنان خالد سرحان، صورة جديدة تجمعه بالفنان حمدي الوزير، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "سرحان" على الصورة ساخرًا : "صورة مع الأستاذ حمدي الوزير، لو ملاحظ هتلاقيني سايب مسافة بيني وبينه"، وتفاعل الجمهور مع المنشور قائلين له:"من

خاف سلم".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سرحان مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي " الجزء الرابع والذي حقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا عقب عرضه على أحد القنوات الفضائية.