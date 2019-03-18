شاهد.. إسعاد يونس تستعيد ذكريات بكيزة وغلول

نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة تجمعها وصديقتها الفنانة سهير البابلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
يشار إلى أن الصورة منقسمة إلى جزءين، الأول منذ مسلسل "بكيزة وزغلول"، والأخير في الفترة الحالية، وتفاعل الجمهور متمنين لهما دوام النجاح والتفوق في
يذكر أن "بكيزة وزغلول"، تأليف إسعاد يونس، بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، صلاح قابيل، مصطفى متولي، زوزو نبيل، شريف منير، إخراج أحمد بدر الدين، إنتاج عام 1986.
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