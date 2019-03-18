رامي صبري يُحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

يستعد الفنان رامي صبري، ﻹحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

نشر رامي صبري، عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات

"إنستجرام"، صورة له من إحدى حفلاته، وعلق عليها: "جمهوري الحبيب في المملكة العربية السعودية، قريبًا جدًاهاكون معاكم في حفل كبير".

جدير بالذكر أن "رامي صبري" انتهى من تسجيل أغنية تحمل اسم "عجبي عليك يا زمن"، وهي من كلمات هاني رجب، وألحان مديح محسن، وتوزيع طارق توكل.