غدًا.. حسن عبدالفتاح وإيمان السيد ضيفا "قهوة أشرف"

يحل كل من الفنان حسن عبدالفتاح والفنانة إيمان السيد، ضيفا برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع على شبكة تليفزيون الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يكشف الثنائي خلال الحلقة عن أحدث أعمالهم الفنية، كما يكشفون عن أعمالهم السابقة قبل دخول الوسط الفني.

يذكر أن برنامج "قهوة أشرف"

يقدمه الفنان أشرف عبدالباقى من داخل قهوة، ويلتقى فيها العديد من النجوم، وكذلك الشباب من أصحاب المشروعات الجديدة وأصحاب عربات الأكل، ويذاع يوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الحياة.