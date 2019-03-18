الساقية تشهد النسخة الأولى من "موسيقى الأندرجراوند العربية"

تشهد ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل "موسيقى الأندرجراوند العربية" فى نسخته الأولى، وذلك يوم السبت الموافق 23 من مارس الساعة السادسة مساءً السبت الموافق 23 من مارس الساعة السادسة مساءًبقاعة النهر. ومن المقرر أن يتضمن الحفل مجموعة من الفرق الموسيقية والمغنيين الموهوبين، ويشارك فى الحفل كل من "الصافى" و"بارانويا"و"عبدين"و"BthTakhrebi".

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