كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 12:56 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ساندي طلاقها بشكل رسمي من زوجها المخرج حازم كتانة بعد زواج استمر عام وذلك عبر لقاء أجرتها في برنامج «قطعوا الرجالة» الذي تبثه قناة النهار المصرية.
في التفاصيل وضعت راغدة صورة للمنتج حازم بدران وصورة للمخرج حازم كتانة وطلبت من ساندي تعريف الجمهور عليهما لترد الاخيرة انهما ازواجها السابقين وتحدثت عن طلاقها من زوجها الثاني والد ابنها الوحيد “راين” الذي يبلغ من العمر سنة الآن وقالت انها قد تستشيره في نصيحة لان هناك ما يربط بينهما في الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام على زواجها.. ساندي تعلن طلاقها رسمياً من حازم كتانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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