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كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 12:56 مساءً - نورث ويست إبنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والنجم كانيي ويست، والتي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات أصبح لديها صديقها الحميم، الذي يعطيها الهدايا الثمينة.
صديق إبنة نجمة تلفزيون الواقع هو “كايدن ميلز”، نجل مغني الراب “ديكستر ريمون ميلز”، المعروف باسم ”Consequence “.
ومنذ أن تعرّف عليها أصبح يدللها بالهدايا، ويشاركها العديد من الصور عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، للفوز بقلبها.
يُذكر أن كيم كارداشيان لديها 3 أولاد وهم نورث وساينت، وشيكاغو، التي رزقت بها في 15 كانون الثاني/يناير 2018 من أم بديلة، بعد أن نصحها الأطباء من مخاطر صحية إذا حملت مجدداً.
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة كيم كارداشيان صاحبة الخمس سنوات لديها حبيب.. شاهدوا كيف يدللها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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