شاهدوا.. كايلي جينير تثير الجدل ببقع سوداء على حائط منزلها

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 12:56 مساءً - أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير الجدل بين متابعيها، بعد نشرها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها أمام جدار رمادي مُلطَّخ، فلم يعيروا إطلالتها أي إهتمام بل تساؤلوا حول ماهية هذه البقع الداكنة.



وظهرت جينير في الصورة مُرتديةً جامبسوت رمادي اللون، ونظارات مُرصَّعة بالكريستال أو الألماس، وتزيَّنت بقلادة مُرصَّعة بالألماس، لكن الأمر المُثير للاهتمام البقع الداكنة التي إنتشرت في أجزاء معينة من الحائط، والتي بدت كبقع وسخة تحتاج الى تنظيف.

ورداً على تساؤلات متابعيها، نشرت جينير مقطع فيديو تكشف فيه سر هذه البقع، مؤكدةً أنها مجرد نثرات من الذهب الوردي البرَّاق، كجزء من ورق الجدران الذي ألسقته على حائط منزلها.