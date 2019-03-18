متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" البالغة من العمر 38 عامًا صورة شخصية لها في Instagram Story كاشفة فيها عن بقع مرض الصدفية التي تملأ وجهها.
وعلقت كيم على الصورة : "صدفية الصباح" ، من على السرير ، وظهرت فى الصورة حزينة وعدة بقع حمراء على وجهها.
وهذه ليست المرة الاولى التى تشارك كيم جمهورها عن حالتها الصحية، فقد نشرت صورة شخصية لها في فبراير الماضى وهى تضع مرهمًا عشبيًا على وجهها.
تتسبب الصدفية ، التي لا علاج لها ، في تراكم الخلايا بسرعة على سطح الجلد، وتشكيل قشور وبقع حمراء مصاحبه معها حكة مؤلمة في بعض الأحيان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كيم كارداشيان حزينة و"الصدفية" تشوه وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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