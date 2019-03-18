هيا الشعيبي تردّ على غنيمة الفهد: عيب عليك أنتِ "حرمه" كبيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّتْ الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، على تصريح المؤرّخة غنيمة الفهد، بعد سخريتها من تكلفة تجميل أسنانها، والتي قالت عنها "تكلفة أسناني بمليونين ونص وهيا الشعيبي بـ400 ألف"، وكأنّها تسخر من المبالغ المذكورة، وأنّها غير حقيقية.

وقالت هيا، إنّ غنيمة الفهد لما "تطنّز"، على قيمة تكلفة أسناني وهي 400 ونص، فهذا هو السّعر الحقيقيّ، ولا يمكن أنْ نكذب، وإحترامًا لكِ ولعائلتكِ لا يمكن أنْ أردّ.

واضافتْ الشعيبي:"عيب عليك تتكلمي علينا وحنا نكنّ لك أحترامك كمرأة كبيرة في السن".

يُذكر أنّ هيا الشعيبي قد انتهت مؤخرًا، من تصوير دورها في الدراما الجديدة (وما أدراك ما أمي)، المقرّر عرضه خلال شهر رمضان المُقبل، من تأليف علي الدوحان، وإخراج حسين الحليبي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: إلهام الفضالة، وفاطمة الصفي.

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أيضًا، انتهتْ هيا من تصوير مسلسل "سواها البخت"، الذي تصدَّتْ لبطولته، وكتب أحداثه، محمد الكندري، وأخرجه، حسين أبل.

كما تستعدّ الفنانة الكويتية، لتقديم برنامج جديد خلال رمضان المُقبل، عبر شاشة إحدى المحطات الكويتية، وتتكتّم على التجربة الجديدة، لحين الانتهاء من جميع التفاصيل، لاسيما أنّها سبق أنْ خاضت تجارب عدّة في مجال تقديم البرامج.