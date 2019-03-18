صفية العمري بعد وفاة طليقها: "لن أتواجدَ في العزاء"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعتْ الفنانة المصرية، صفية العمري، طليقها، ووالد أبنهائها، الفنان جلال عيسى، الذي وافته المنيّة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وعبّرتْ العمري عن حزنها، كاشفة أنّها لم تستطع تصديق الخبر، فهي تعتبر الرّاحل صديقًا عزيزًا، حتى وإنْ انتهى زواجهما. مضيفة بإنّها "مقهورة" على وفاته.

ودعتْ الفنانة المصرية لطليقها الرّاحل بالرحمة، مُؤكدةً أنّها من غير الممكن أنْ تنسى العشرة بينهما، خصوصًا أنّه والد أبنائها، وقضت معه سنوات طويلة. فيما أوضحتْ بأنّها لن تتمكّن من حضور عزاء والد أبنائها، لتواجدها خارج مصر، من أجل تلبية دعوة لحضور مُناسبة هامّة، لا تستطيع الاعتذار عنها.

تزوّجت صفية العمري من الفنان جلال عيسى، في بداية حياتها الفنية، وأنجبتْ ولديها، وليد وأحمد، وانفصلتْ عنه بعد سنوات من الزّواج.

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يُشار إلى أنّ الفنان الرّاحل، جلال عيسى، والذي كان أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الأهلي، شارك في عدد من الأفلام، بعدما قام باكتشافه المخرج، أحمد ضياء الدين، والذي منحه دوره الأوّل في فيلم المراهقات عام 1960، لتتوالى الأدواء الفنية عليه.

وتُوفِّي الفنان جلال عيسى، يوم أمس الأحد 17 مارس، بعد صراع طويل مع المرض، في أحد مستشفيات القاهرة، وسيتمّ تشييع جثمانه اليوم.