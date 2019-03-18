نيكول سابا: أرفضُ دخول ابنتي مجال الفنّ لهذا السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، أنّ ابنتها الوحيدة "نيكول"، تمتلك ميولًا فنية، مؤكّدة في الوقت نفسه، أنّها ترفض دخولها مجال الغناء، أو التمثيل.

وحول سبب الرّفض، قالت سابا، خلال لقائها في أحد البرامج التلفزيونية: "نيكول تأخذ الكثير مني ومن والدها، ولديها أذن موسيقية وصوتها حلو وتحب الرسم لأن والدة والدها يوسف الخال رسامة، وأشجعها على لعب البيانو أو ترسم... ولكن الفن صعب.. هذه نصيحتي لكن في النهاية ستفعل ما تريده هي، ولكن أنا ضد هذا لأنه صعب".

وأضافتْ سابا: "أنا وصلت بعد الكثير إلى أن أعيش في سلام، ولا أريدها الوصول لهذا بعد ما عانيته.. المشوار صعب ولكن أكيد سعيدة به، ولكني تعبت وأخذ مني الكثير".

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يُذكر أن نيكول سابا، وزوجها الممثّل اللبنانيّ، يوسف الخال تزوّجا في 2011 ورزقا بابنتهما "نيكول"، عام 2013، علمًا بأنّ الثنائيّ ارتبطا بعلاقة حبّ، لكنّهما انفصلا بسبب مشاركة نيكول بفيلم التجربة الدنماركية، والتي كانت أحد اسباب انفصالهما 6 سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنّه لم يكن السّبب الوحيد في الانفصال.

لكنّ علاقة ارتباطهما كانت قد توقّفتْ تمامًا، إلى أنْ عادا من جديد، وقرّرا الارتباط الرسميّ، والزّواج الكنسيّ، بعد علاقة استمرّتْ 10 سنوات.