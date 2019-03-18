انطلاق أولى حلقات "عائلة الحاج نعمان" على "أم بي سي" الثلاثاء المقبل

وتدور أحداث المسلسل في فترة السبعينات من القرن الماضي حول تاجر الموبيليات الشهير "الحاج نُعمان" الذي يُعاني ابنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بعدالةالأولى مع زوجته يدفع زوجته للسفر إلى القاهرة وإخواته البنات بعد حملها مع عدم اعترافه بهذا الحمل؛ مما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة، وتتجلى خلال الأحداث جوانب الصدق والحب من جانب والقُبح والكذب والخداع من جانب آخر، وتتكشف الكثير من الوجوه الخفية لأفراد الأسرة الطامعين في الثروة.



ويذكر أن المسلسل يضم نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم.. وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

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