أحمد فهمي يروج لفيلمه "اللعبة الأمريكاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روّج الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لفيلمه الجديد "اللعبة الأمريكاني". وظهر "فهمي" على البوستر وخلفه الفنانة ناهد فريد شوقي بطلة العمل، وعلق: "يا رب يكتبلنا النجاح والتوفيق". الفيلم بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.

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