بسمة بوسيل تستعيد ذكريات طفولتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استعادت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، ذكريات طفولتها بصورة تجمعها بوالدها. ونشرت "بسمة" الصورة عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وعلقت: "أنا وأبي". بسمة بوسيل هي مطربة مغربية شاركت في النسخة السادسة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، وتزوجت من الفنان تامر حسني عام 2012، واعتزلت بعدها الغناء وأنجبت 3 أبناء: "تاليا، أمايا، آدم".

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