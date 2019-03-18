“باسم الحب”.. نجمة عالمية تطالب هايلي بالدوين بالانفصال عن جاستن بيبر !

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:57 صباحاً - صدمت النجمة الاميركية ويندي ويليامز متابعينها بعد ان طلبت من عارضة الازياء هايلي بالدوين بان تتقدم بطلاق زوجها الفنان جاستن بيبر لكي يستطيع ان يركز على حالته الصحية اكثر.



ونصحت ويندي هايلي بالانفصال عن جاستن “باسم الحب”، كي تتيح له فرصة التركيز على أموره الصحية، ” أرى أنّها بحاجة للانفصال عن جاستن باسم الحب والصّداقة، في ظلّ ما هو معروف عنه من إثارة للمشكلات”.



وأضافت:” ماذا لو أنجبتْ منه أطفالاً ؟ فهل سيكون أبًا مناسبًا؟ وكيف ستكون طباعه كأب وكزوج؟ في النهاية، أنا أتصوّر أنّ الأمور سوف تكون فوق طاقة فتاة في سن الـ 22 عامًا”.