راهب بوذي سابق أول متحول جنسي يشارك في Project Runway

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:57 صباحاً - يشارك متحول جنسيا، لأول مرة في التاريخ، في برنامج الواقع الأمريكي “Project Runway”.
وعندما كانت، ميمي تاو، رجلا في تايلاند، عاشت ست سنوات كراهب صغير في دير، وتقول: “لم يكن هذا أمرا سهلا. لقد ترعرت في عائلة فقيرة جدا، لم يتمكن والداي من تحمل تكاليف دراستي، فأرسلاني إلى الدير.
وفي عمر 16 عاما، قررت أن أصبح عارضة أزياء وخضعت لعملية تحويل الجنس. لقد سعيت جاهدة من أجل بلوغ هدفي وقبل كل شيء بصفتي متحولة جنسيا، لأن علينا العمل أكثر من الآخرين”. وتضيف، أنها سعيدة لأنها أول متحولة جنسيا تشارك في هذا البرنامج.
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