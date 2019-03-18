متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة التي ألمت بها في الفترة الأخيرة.
وقالت “فيفي” في منشور لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “الحمد لله رب العالمين أنا صحتى ابتدت تتحسن شوية وعاوزه اشكركم جدًا كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلى على حبكم واهتمامكم ليا وأنا اسفه لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللى جتلي.. بحبكم جدًا وربنا يخليكم ليا”.
وكانت فيفي عبده، قد أعلنت عن إصابتها بأزمة صحية شديدة، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوّرات الحالة الصحية لـ فيفي عبده.. إليكم ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.