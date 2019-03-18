تطوّرات الحالة الصحية لـ فيفي عبده.. إليكم ما قالته

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة التي ألمت بها في الفترة الأخيرة.

وقالت “فيفي” في منشور لها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “الحمد لله رب العالمين أنا صحتى ابتدت تتحسن شوية وعاوزه اشكركم جدًا كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلى على حبكم واهتمامكم ليا وأنا اسفه لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللى جتلي.. بحبكم جدًا وربنا يخليكم ليا”.

وكانت فيفي عبده، قد أعلنت عن إصابتها بأزمة صحية شديدة، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.