كارمن سليمان تطرح أغنية “الساعة بتاعت قبل النوم” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية كارمن سليمان أغنية جديدة بعنوان “الساعة بتاعت قبل النوم” عبر قناتها الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية من كلمات محمد فتحي، ألحان طارق شمس وتوزيع أسامة سامي.

كلمات الأغنية:

Advertisements

الساعة بتاعت قبل النوم دي عندي حياة

كل الأحداث اللي بتوجعني بغيرها

و بعيد جواها اليوم بالشكل اللي اتمناه

تماثيل الخوف اللي بتحكمني بكسرها

كل التفاصيل بقلبها و حاجات عجباني بجيبها

و بدخل ناس فى حياتي و ناس ببساطة بسيبها

و بلف الدنيا و باجي و بعيش أحلامي بمزاجي

بمسح من بالي كل اللي مسبب إزعاجي

الساعة بتاعت قبل النوم دي عندي حياة

كل الأحداث اللي بتوجعني بغيرها

و بعيد جواها اليوم بالشكل اللي اتمناه

تماثيل الخوف اللي بتحكمني بكسرها

مش بهرب من أيامي بساعة قبل النوم

انا حابة حياتى اللي انا عيشاها بكل ما فيها

متفائلة ان الأحلام دي هتبقي حقيقة فى يوم

و مفيش حاجة هتمنعني فى يوم أوصل ليها

كل التفاصيل بقلبها و حاجات عجباني بجيبها

و بدخل ناس فى حياتي و ناس ببساطة بسيبها

و بلف الدنيا و باجي و بعيش أحلامي بمزاجي

بمسح من بالي كل اللي مسبب إزعاجي

الساعة بتاعت قبل النوم دي عندي حياة

كل الأحداث اللي بتوجعني بغيرها

و بعيد جواها اليوم بالشكل اللي اتمناه

تماثيل الخوف اللي بتحكمني بكسرها

لمشاهدة فيديو أغنية “الساعة بتاعت قبل النوم”: