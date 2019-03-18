فيلم Before We Heal يفوز بجائزة مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

متابعة بتجـــــــــــرد: حصل الفيلم القصير Before We Heal للمخرج نديم حبيقة على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة الثانية من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو حدث سينمائي سنوي يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم. يهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين والهوية الفردية للمرأة، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلي ضد المرأة من خلال عدسات السينما.

وكان الفيلم قد عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيام قرطاج السينمائية، كما عُرض في موطنه لبنان في مهرجان الفيلم اللبناني، وقبلها كان العرض الأول في مهرجان إيجه السينمائي الدولي باليونان، كما شارك في مهرجان الفيلم العربي بكاليفورنيا في أميركا.

وتدور أحداث الفيلم حول سليم الذي يزور حبيبته السابقة ريا في منزلها، ويدخل الحمام ليجد نفسه عالقًا داخله، وعلى عتبة الباب وكل منهما على جانب؛ تتم محاولات إخراجه ومعها يأتي ضحك وأمل وذكريات وصراخ.