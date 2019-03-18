فيلم Captain Marvel في الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي

متابعة بتجـــــــــرد: يتصدّر فيلم Captain Marvel للنجمة العالمية بري لارسون قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في شباك تذاكر السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

الفيلم تدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال في الكون، وذلك بالتزامن مع الكشف عن أن كوكب الأرض في حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم Captain Marvel بطولة كل من بري لارسون، جيما تشان، ماكينا جريس، لي بيس، بن مندلسون، صامويل ل. جاكسون، جود لو ودجيمون هونسو، وهو من تأليف جين كولان، ليز فلانهيف، ميج ليفاف، كارلي مينش، نيكول بيرلمان، جنيف روبرتسون-دووريت وروى توماس، وإخراج آنا بودن وريان فليك.