أحلام تكشف عن كواليس البروفات والجمهور السعودي في انتظارها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تتواجد النجمة الإماراتية أحلام في العاصمة السعودية الرياض حيث تجري بروفات خاصة لحفلتيها في مركز الملك فهد الثقافي. وقد شاركت أحلام الجمهور ومحبّيها بفيديو قصير من كواليس البروفات وكتبت بتعليقها عليه: “مركز الملك فهد الرياض انتظركم جمهوري”. ومن المقرر أن تغني أحلام ليلتي 21 و22 آذار/مارس الجاري، أجمل أغاني مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

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