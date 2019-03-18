اللقطات الأولى من كواليس تصوير كليب فارس كرم الجديد – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: يصوّر النجم اللبناني فارس كرم منذ ساعات فيديو كليب جديد خاص بأغنية “سمع” تحت إدارة المخرج هاس غدار بمدينة صوفر في قضاء عاليه في لبنان.
أغنية “سمع” هي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ وهي الثالثة التي يصوّرها فارس كرم من ألبوم “٤٤:٣٦” بعد كليبي “بدنا نولعا” و”حبك برم”.
الجدير ذكره أن فارس كرم يواصل حصد نجاح ألبوم “٤٤:٣٦” الذي طرحه في موسم الصيف الماضي وحقق به أكثر من ١١٥ مليون مشاهدة.
للإستماع إلى أغنية “سمع”:
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