حفل بلقيس في أبوظبي: الأوّل من نوعه.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد النجمة بلقيس لإحياء حفل غنائي خاص بالسيدات وهو الأول من نوعه في الإمارات، وذلك يوم 21 آذار/مارس الجاري والذي يصادف يوم عيد الأم.
الحفل من المقرر إقامته في “ياس ووتروورلد” بجزيرة ياس، وهو الحفل الأول المخصص للنساء فقط في الإمارات، حيث بدأت بلقيس الإستعداد له من خلال تجهيز مجموعة أغنيات ستكون مفاجأة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن آخر الأعمال الفنية التي طرحتها بلقيس كانت أغنيتي “شوف لي حلّ” و”قالوا أشياء”، اللتين حققتا نجاحًا واسعًا في بلدان الخليج والوطن العربي.
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