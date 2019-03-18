مي كساب تغني للأم في عيدها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية مي كساب أغنية جديدة بعنوان “حبيبة قلبي”، إهداءً منها لكل أم بمناسبة عيد الأمهات.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم أمّا الهنسة الصوتية فحملت توقيع مصطفى رؤوف وجاء إطلاقها قبل أيام من عيد الأمهات الذي يحتفل به العالم يوم 21 آذار/مارس الجاري.

ومن المعروف أن لـ مي كساب ولدين من زوجها فنان المهرجانات أوكا.

لمشاهدة فيديو الأغنية: