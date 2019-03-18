إطلالة خاطفة لـ مايا دياب.. و”هيك منغني” في الصدارة!

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متابعة بتجـــــــــــرد: خطفت النجمة اللبنانية مايا دياب أنظار الجمهور بإطلالتها الرائعة في أولى حلقات برنامج “هيك منغني”، الذي عادت به إلى عالم البرامج التلفزيونية عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.
وقد ظهرت مايا بإطلالة من توقيع المُصمّم نيكولا جبران، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وتصدّرت بعفويتها وروحها المرحة على مسرح البرنامج، قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات القصيرة الأشهر عالميًا “تويتر”.
تفاعل الجمهور مع مايا دياب بدى واضحًا من الحلقة الأولى للبرنامج، حيث انهالت عليها التغريدات ورسائل التهنئة والثناء من قبل عدد كبير من المغردين والناشطين إلكترونيًا.
وكانت مايا دياب قد قدّمت 5 مواسم من برنامج “هيك منغني” في الفترة من 2011 إلى 2014، قبل أن يتوقّف البرنامج طوال السنوات الماضية، لتعود من جديد لتقديمه.
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