بالصور.. بلقيس تتألق في دبي وتستعد لأول حفل نسائي بأبوظبي

نقلت المطربة اليمنية بلقيس الجمهور الحاضر بالقرية العالمية في دبي إلى عالم آخر مختلف مليء بالحب والفرح والسعادة من خلال حفلها، الذي أحيته الجمعة، برفقة فرقتها الموسيقية التي وصفتها بأفضل فرقة في الخليج وقريباً في الوطن العربي.

وقدمت بلقيس مجموعة من الأغنيات التي أعدتها إضافة إلى تلك التي لم يتوقف الجمهور الكبير عن طلبها طوال فترة الحفل.





ولم تتوقف بلقيس عن المزاح المتواصل مع الجمهور والتحدث معهم، خاصةً أصحاب الهمم منهم، والذين وجَّهت لهم تحية خاصة لما تحمل لهم في قلبها من معزة واهتمام خاصين، مؤكدة سعادتها بحضورهم دائماً.

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ومن المفاجآت التي قدمتها بلقيس خلال الحفل، هو مناداتها على زوجها سلطان الذي كان في الكواليس ليخرج إلى جانبها على خشبة المسرح، إلا أنه وقف على طرف المسرح وحيا الجمهور، ولتقدم له باسمها واسم ولدها تركي أغنية.





وتستعد بلقيس لإحياء حفل غنائي خاص بالسيدات وهو الأول من نوعه في الإمارات، يوم 21 مارس/آذار الجاري الذي يصادف عيد الأم، في "ياس ووترو ورلد" بجزيرة ياس، وهو الحفل الأول المخصص للنساء فقط في الإمارات، إذ بدأت الاستعداد له من خلال تجهيز مجموعة أغنيات ستكون مفاجأة للجميع.



