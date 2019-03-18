10 أفلام تنعش إيرادات السينما الأمريكية

تتنافس 10 أفلام جديدة على إيرادات السينما الأمريكية، حيث تتبادل المراكز في قائمة الأكثر جذبا للجمهور، إلا أن فيلم البطولة الخارقة النسائية "كابتن مارفل" حافظ على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية مع إيرادات قدرها 69.3 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، الأحد.

وحقق الإنتاج الضخم لشركتي ديزني ومارفل انطلاقة صاروخية الأسبوع الماضي، هي الأقوى لفيلم بطلة خارقة، ومع تسجيله عائدات عالمية قدرها 494 مليون دولار، وبات مؤكدا توجه العمل لنيل مليار دولار من الإيرادات، بحسب موقع "هوليوود ريبورتر".





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واحتل المركز الثاني بفارق كبير فيلم الرسوم المتحركة الجديد "ووندر بارك" بعدما حصد 16 مليون دولار على شباك التذاكر، أما المركز الثالث فكان لفيلم جديد آخر هو "فايف فيت أبارت" الموجه للمراهقين من إنتاج "سي بي إس" و"لايونزجايت" وبطولة هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس، بدور مراهقين يقعان في حب بعضهما رغم إصابتهما بمرض يفرض عليهما التباعد، وحاز الفيلم عائدات قدرها 13.2 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم "هاو تو ترين يور دراجون: ذي هيدن وورلد" مع 9.3 مليون دولار، أما المركز الخامس هذا الأسبوع فكان من نصيب فيلم "إيه ماديا فاميلي فيونيرل" الذي حصد 8.1 مليون دولار.

وجاء فيلم "نو مانتشس فريدا 2" مع 3.9 مليون دولار في المركز السادس، فيما احتل "كابتيف ستايت" المركز السابع مع 3.2 مليون دولار، بينما جاء "ذي ليجو موفي 2: ذي سيكوند بارت" ثامناً بإيرادات 2.1 مليون دولار، وفي المركز التاسع أتى فيلم "أليتا: باتل إنجل" مع 1.9 مليون دولار، وجاء "جرين بوك" في المركز العاشر مع 1.3 مليون دولار.