إلهام شاهين: من بعد الأم الحياة صعبة.. وهذا سبب ابتعادي عن المُسلسلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، إنّها ستبدأ تصوير فيلمها الجديد "أهل العيب"، في شهر أبريل المُقبل، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد ياسين.

وأضافتْ في لقاء خاصّ مع "فوشيا"، خلال حضورها حفل "إنجازات الدولة المصرية"، تحت رعاية مؤسسة "دير جيست"، أنّها ستدخل بعد العيد مباشرة في تصوير فيلم، يحمل اسم "حظر تجول".

وأوضحتْ، أنّ أسباب ابتعادها عن الدراما في الفترة الأخيرة، هو عشقها للسّينما بشكل أكبر من الأعمال التلفزيونية.

كما وجّهتْ الفنانة إلهام شاهين، في فيديو "فوشيا"، رسالة تهنئة لكلّ أمّ مصرية بعيد الأمّ، متمنّية أنْ ينلنَ الاهتمام الكافي من أبنائهنّ.