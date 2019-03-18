لجين عمران تصدمُ الجمهور بالشّعر القصير.. وتعلّق على إمكانيّة زواجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأتْ الاعلامية السعودية، لجين عمران، متابعيها، بأحدث صورها التي بدتْ فيها بشكل مختلف تمامًا، عن إطلالاتها السّابقة.

وقالت لجين، إنّ مجلة "فوغ" تحاول أنْ تعمل نسخة فرنسيه منها، خاصّة مع ظهور "لوغو"المجلة أسفل الصورة.

ولم يمنعْ ظهور لجين بـ"اللوك" الجديد، من الكشف عن أنّ الشّعر الذي اعتمدته، هو عبارة عن "باروكة" أيْ شعر اصطناعيّ.

Advertisements

وخلال ردود فعل متابعيها على الصّورة، سألتها إحدى الفتيات "متى بنشوفك عروس؟"، فردّتْ عليها لجين، قائلة بأنّها يمكن أنْ تدخل القفص الذهبيّ مجددًا، وكلّ شيء جائز.

يُذكر، أنّ مجلة "فوغ" الفرنسية، المعنية بالأزياء والموضة، سبق وأنْ اختارتْ 3 فتيات سعوديات رائدات في مجال الأعمال، ليتصدّرنَ غلاف المجلة، تحت عنوان "بدون فلتر" وهنّ: ريم السويدي، عبير سنيدر، يارا النملة.