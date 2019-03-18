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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأتْ الاعلامية السعودية، لجين عمران، متابعيها، بأحدث صورها التي بدتْ فيها بشكل مختلف تمامًا، عن إطلالاتها السّابقة.
وقالت لجين، إنّ مجلة "فوغ" تحاول أنْ تعمل نسخة فرنسيه منها، خاصّة مع ظهور "لوغو"المجلة أسفل الصورة.
ولم يمنعْ ظهور لجين بـ"اللوك" الجديد، من الكشف عن أنّ الشّعر الذي اعتمدته، هو عبارة عن "باروكة" أيْ شعر اصطناعيّ.
وخلال ردود فعل متابعيها على الصّورة، سألتها إحدى الفتيات "متى بنشوفك عروس؟"، فردّتْ عليها لجين، قائلة بأنّها يمكن أنْ تدخل القفص الذهبيّ مجددًا، وكلّ شيء جائز.
يُذكر، أنّ مجلة "فوغ" الفرنسية، المعنية بالأزياء والموضة، سبق وأنْ اختارتْ 3 فتيات سعوديات رائدات في مجال الأعمال، ليتصدّرنَ غلاف المجلة، تحت عنوان "بدون فلتر" وهنّ: ريم السويدي، عبير سنيدر، يارا النملة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تصدمُ الجمهور بالشّعر القصير.. وتعلّق على إمكانيّة زواجها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.