عزّ يواجه دعوى زينة بشهادة عن تحركاتها ومصاريفها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: قدّم محام الفنان أحمد عز مستندات إلى محكمة الأسرة ومنها شهادة تحركات تفيد بسفر الفنانة زينة برفقة نجليها المنسوبين له كوالد شرعي أكثر من 4 مرات خلال أقل من عام وذلك لاقناع المحكمة برفض طلب زينة زيادة النفقة الشهيرة التي تحصل عليها لتوأمها بحكم المحكمة باعتبار أن دخل والدهما كبير ومن حق الابناء أن يعيشوا في نفس المستوى الإجتماعي لوالدهم.

وقررت المحكمة بعد تقديم الأوراق والمستندات تأجيل الجلسة لـ30 مارس من أجل النطق بالحكم، علماً بأن مذكرة المستندات المقدمة من المحامي أكدت عدم صحة ما تدعيه زينة من عدم كفاية النفقة بدليل سفرها المتكرر برفقة التوأم. وهو ما يعني أن النفقة التي تحصل عليها تغطي جميع احتياجات الأطفال الأولية.

يشار إلى أن المحكمة تنظر في الوقت الحالي بالدعاوى المتبادلة بين زينة وعز. فبعد أن نجحت في إثبات زواجهما سراً وحصلت على الحكم بالطلاق ونفقة لنجليها، يسعى عز لتخفيض المبالغ المالية التي يدفعها لابنيه منها بعد أن حصلت على حكم قضائي بالزامه سداد مصاريف مدرستهما التي تصل إلى 29 ألف جنيه استراليني في العام. وهو المبلغ الذي يسعى لتخفيضه. علماً بأنها قدمت اثباتات للدخل تفيد بأن أجره السنوي يتجاوز مليوني جنيه.

هذا وستقيم زينة دعوى جديدة ضده للحصول على مصاريفهما خلال العام الدراسي الحالي، لأن الدعوى الخاصة بالمصاريف مرتبطة بالعام الدراسي المنقضي.

