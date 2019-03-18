حمادة هلال يُوضّح دوره في "ابن أصول"

كشف الفنان حمادة هلال عن مشاركته في رمضان المقبل في مسلسل "ابن أصول"، مؤكدًا أن الدراما الأقرب إلي المشاهدين حيث قال: لابد أن تكون الدراما انعكاس للحياة الاجتماعية التي نعيشها، والمشاهد ينجذب لتلك النوعية من الأعمال الدرامية كثيراً التي تتناول الأسرة ومشاكلها.

وأضاف حمادة هلال في تصريح خاص لـ "لايف ستايل": أعشق الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والإثارة لذا اخترت مسلسل " ابن أصول" ، وأقوم خلال العمل بدور شاب ثري من عائلة عريقة يتعرض لأزمة في حياته ويحاول أن يفسر أسباب ما يحدث له، والأحداث تدور في إطار من الغموض والكوميديا في ذات الوقت، لذا أنا أتوقع أن يجذب المشاهد في شهر رمضان.

يشار إلي أن مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلي.

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