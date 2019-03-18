أسماء جلال تنتهي من تصوير "أبو العروسة"

القاهرة - إسلام خيري
كشفت الفنانة أسماء جلال أنها انتهت من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بالقنوات الفضائية موضحة أن ردود الأفعال التي حققها المسلسل فاقت كل التوقعات مؤكدة أن هذا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل راجع لقربة الشديد من الناس والتعبير عن مشاكلهم وهمومهم .
وأعلنت أسماء في تصريح خاص لـ"لايف ستايل"، أنها تدقق في اختيارها خلال الفترة المقبلة لرغبتها في التقديم العديد من الأدوار المختلفة والمتنوعة ولا يتم حصرها في قالب معين خاصة أنها قدمت خلال الفترة الماضية العديد من الأدوار الرومانسية والبنت الارستقراطية وترغب خلال الفترة المقبلة الخروج من هذا القالب تماما مؤكدة أنها تتمني أن تكون مثل الفنانة القديرة شريهان خاصة في الرقص.
يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل"أبو العروسة "، تدور أحداثه حول الطبقة الوسطى ويناقش الصراعات بين الأزواج والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة في المجتمع.
يشارك في بطولة الجزء الثاني سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح ومحمد عادل وولاء الشريف وتأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.
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