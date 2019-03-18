صبري يُؤكِّد أنّة في "محمد حسين" استفزّه لتقديمه

كشفت الفنان سمير صبري أنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "محمد حسين" إذ لا يتبقى له سوى أيام وينتهي من تصوير الفيلم، مشيرا إلى أنه تحمّس للمشاركة في الفيلم بشكل كبير للغاية، نظرا إلى أن الدور استفزه لتقديمة لكونه جديدا ومختلفا بالنسبة إليه.

وأعلن سمير صبري، خلال تصريح خاصّ له إلى "لايف ستايل"، أنه يظهر خلال السياق الدرامي للفيلم في شخصية رسّام كان يعيش خارج مصر لمدة تصل إلى 30 عاما، وبعد قضاء هذه المدة قرّر العودة إلى مصر من جديد، موضحا أنه عندما عاد إلى مصر وجد كل شيء تغير وتبدل حاله في عادات وتقاليد وأخلاق وسلوك الناس، مما دفعه إلى التفكير في العودة للخارج مرة أخرى لكنه يتراجع عن هذا القرار في اللحظات الأخيرة، لكونه يريد إصلاح هذه السلوكيات، مؤكدة أن الشخصية تحمل العديد من الرسائل السامية للمشاهدين من خلال الفيلم.

يذكر أن فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد والفنان القدير سمير صبري ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وبيومي فؤاد ودينا ويزو وحمدي الوزير، وحسن عبدالفتاح، وهو من إنتاج أحمد السبكي وتأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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