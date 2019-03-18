غادة عبدالرازق تُبيِّن قُرب دور الأمّ القوية لقلبها

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق أن مِن أحبّ الأدوار إلى قلبها هو دور الأم القوية التي دائما تدافع عن أبنائها تجاه أي خطر، موضحة أنها قدمت هذا الدور في عدد من مسلسلاتها لكن بأحاسيس مختلفة، منها مسلسل "مع سبق الإصرار" الذي تدافع عن أبنائها وعن عملها في وقت واحد وتقف في مواجهة أعداء كثيرين لها ورغم كل ذلك تنتصر في النهاية.

وأضافت غادة عبدالرازق أنها قدّمت في مسلسل "ضد مجهول" دور أم تبحث عن قاتل ابنتها بشتى الطرق، وتحاول إثبات الجريمة عليه، لكن مشاعرها كأم جعلتها مجرمة بسبب حبها لابنتها، مؤكدة أن أدوار الأم القوية من الأدوار الصعبة وبخاصة إذا كانت الشخصية تتعرض كثيرا لضغوط للنيل من أبنائها، مشيرة إلى أن الأم هي الأم لا تقبل أي مساسا بأبنائها وتتحول إلى وحش إذا تعرضت حياة أبنائها لخطر.

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