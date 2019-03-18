شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الجيتار الأمريكي الشهير ومبتكر موسيقي الأمواج "ديك ديل"عن 81 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عازف الجيتار الأمريكي سام بول لرويترز، إن العازف الشهير ديك ديل الملقب "بملك جيتار موسيقى الأمواج" توفي عن 81 عاما بعدما هيمنت موسيقاه على ثقافة الشواطئ في ولاية كاليفورنيا في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات.

واشتهر ديل عام 1962 بموسيقى "ميسيرلو" التي استخدمت في الفيلم الشهير "بالب فيكشن"، ويعتبر ديل مبتكر موسيقى الأمواج وكان له تأثير على العشرات من الفرق وعازفي الجيتار المعروفين ومن بينهم جيمي هندريكس وإيدي فان هالن وفريق "ذا بيتش بويز".

ورغم المتاعب الصحية التي ألمت به خلال كل حفل شارك ديل في حفلات موسيقية هذا العام مع ابنه عازف الجيتار والطبول جيمي ديل.

وكثيرا ما قال ديل إنه سيواصل العزف لآخر دقيقة في حياته لأنه يريد "أن يموت على المسرح". وقال ديل أيضا في مقابلات صحفية إنه بحاجة أيضا لكسب 3000 دولار في الشهر لدفع تكاليف علاج له لا يشملها التأمين بعد أن أصيب بالسرطان والسكري ومشاكل في الظهر. كما أشار إلى أنه يود إلهام من يمرون بفترات صعبة.

وقال ديل إن المعجبين بموسيقاه من رواد الشواطئ منحوه لقب "ملك جيتار موسيقى الأمواج" ويرى كثيرون أن أسلوبه القوي السريع في العزف ألهم موسيقى الهيفي ميتال.



dick-dale

Advertisements

وقدم ديل مع فريق (ديل-تونز) أغنيات ناجحة أخرى من بينها (ليتس جو تريبين) و(مستر إليمينيتور) كما اشتهر بأغنية (ميسيرلو) ذات الإيقاع السريع الذي أعاد من خلالها تقديم أغنية شعبية تعود أصولها إلى اليونان ومنطقة الشرق الأوسط.

واستخدم المخرج الشهير كوينتين تارانتينو الأغنية في فيلمه (بالب فيكشن) لتصعيد الأحداث دراميا كما استخدمت الأغنية في أفلام وإعلانات تلفزيونية وألعاب فيديو أخرى كثيرة.

وولد ديل في الرابع من مايو أيار 1937، واسمه الحقيقي ريتشارد منصور، لأم بولندية وأب لبناني في مدينة بوسطن وتميز منذ سن مبكرة في العزف على عدد من الآلات الموسيقية. وانتقلت الأسرة إلى جنوب كاليفورنيا حيث قضى ديل فترة المراهقة وأصبح مولعا بركوب الأمواج.

وقال ديل في مقابلة مع صحيفة (بالتيمور صن) "ما كنت أحاول فعله هو تقليد صوت المحيط. عندما كنت أركب الأمواج كنت أشعر بهذا الصوت المدوي. كان أشبه بالصراخ وصوت النمر. وعندما بدأت العزف على الجيتار حاولت تقليد هذا الصوت الرخيم القوي".

وظل ديل يربي أسودا ونمورا في قصره لسنوات عديدة ولم يكن يشرب الخمر ولم يدخن السجائر ولا المخدرات.

وشخص الأطباء إصابة ديل بسرطان المستقيم عام 1966 وعاود المرض مهاجمته عام 2008 كما أصيب بمشاكل في الكلى لكنه لم يتوقف عن العزف.