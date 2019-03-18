شكرا لقرائتكم خبر عن أسماؤهم منشورة لأول مرة..مطالب بحماية الطفلة فاتن حمامة من المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما يحلم أى موهوب باليوم الذى يصبح فيها مشهورا، ويبقى عالقا فى ذهنه بعد شهرته تفاصيل وملابسات المرة الأولى التى نشر فيها اسمه فى الصحف، وهكذا الفنانون تظل ذكرى أول مرة نشرت فيها أسماؤهم عالقة فى أذهانهم دائما بكل تفاصيلها.

ولنجوم الزمن الجميل ذكريات خاصة مع نشر أسماؤهم لأول مرة فى الصحف، ومن ذلك ذكرى نشر اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لأول مرة فى الصحف.

ومن المعروف أن سيدة الشاشة العربية بدأت مشوارها الفنى فى الطفولة قبل سن الثامنة بالمشاركة فى فيلم "يوم سعيد" مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وإخراج محمد كريم.

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وخلال الإعداد للفيلم عام 1940 وبعدما عهد المخرج محمد كريم إلى الطفلة فاتن حمامة بدور فيه، وكانت المرة الأولى التى تظهر فيها طفلة مصرية فى السينما، أثارت إحدى المجلات ضجة وحملة ضخمة على المخرج وطالبت الحكومة بحماية الطفلة الصغيرة من التمثيل لما فيه من إرهاق لصحتها.



فاتن حمامة خلال فيلم يوم سعيد

وأجرت المجلة استفتاء بين قرائها حول اشتغال الطفلة الصغيرة بالتمثيل أو عدمه، وجاءت النتيجة بالموافقة.

وبعد هذه النتيجة كان اعتذار المجلة بنشر صورة الطفلة فاتن واسمها فى صفحة كاملة ، وكانت هذه أول مرة ينشر فيها اسم فاتن وصورتها فى الصحف ، واحتفلت أسرتها احتفالا كبيرا بهذه المناسبة، قام والدها بتوزيع الشربات والحلوى على الجيران فرحا بابنته.