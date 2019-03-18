بالفيديو.. عمرو دياب يحتفل مع دينا الشربيني بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم عمرو دياب، وهو يحتفل بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني ضمن كواليس مسلسلها "زي الشمس".

ونشر الفيديو الفنان عمر السعيد أحد أبطال المسلسل، المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر "الهضبة" بالفيديو وهو يدعو عدد من المتواجدين للاحتفال بتورتة عيد الميلاد، وسط سعادة غامرة من دينا الشربيني.

وتدور أحداث مسلسل "زي الشمس" عن مصرع شقيقة دينا في جريمة غامضة، في محاولة منها لمعرفة القاتل، لتثار العديد من الشكوك حول زوجها، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، منهم ريهام عبدالغفور، وأحمد داود، وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وأحمد مالك، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري.