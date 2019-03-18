على طريقته.. ويل سميث يحتفل باليوم العالمي للقديس باتريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل النجم الأمريكي، ويل سميث، باليوم العالمي للقديس باتريك والذي يوافق يوم 17 مارس من كل عام، ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلاله وهو يرتدي ملابس خضراء بالكامل ويتراقص على أغنية.

ويحرص ويل سميث على التواصل مع جمهوره ومتابعيه بنشر صور وفيديوهات عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقي إعجاب الآلاف من متابعيه.

يذكر أن ويل سميث ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو النسخة الواقعية لفيلم "علاء الدين" والمقرر طرحه بشهر مايو المقبل، إلى جانب بطولته للجزء الثالث من سلسلة الأكشن الشهيرة "Bad Boys" والمقرر طرحه تجاريًا مطلع العام المقبل.