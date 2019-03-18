ردت الممثلة المصرية هالة فاخر على تعليقات الإعلامية الكويتية فجر السعيد حول شكل حواجبها. وخلال حلولها ضيفة على برنامج “تحت السيطرة” الذي تقدمه أروى، استغربت “هالة فاخر” من حديث السعيد عن حواجبها، وقالت لها بصراحة: “انت مالك ومال حواجبي أنا حرة أعملها زي ما أحب.. كل واحد يخليه في حاله.. انتقدي أعمالي الفنية وأدواري في المسلسلات”. وأضافت: “تفاهة ومن يتحدث بهذه المواضيع ناس فاضية ومعندهاش حاجة تتكلم فيها”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هالة فاخر تصف “فجر السعيد” بـ”التافهة”.. خليكي في حالك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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